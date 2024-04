Mattarella nomina 29 giovani Alfieri della Repubblica

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Il Presidente, Sergio, ha conferito 29 Attestati d’onore di 'Alfiere', riconoscimento istituito nel 2010 per premiare queiminorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Solidarietà per l’ambiente e per la cultura – spiega una nota del Quirinale – è il tema prevalente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità. Ma soprattutto giovani e giovanissimi , nati dal 2000 in poi. Sono i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella in tutte le Regioni d'Italia, con bellissime storie di altruismo e solidarietà, molte per l'ambiente e ... Continua a leggere>>

mattarella nomina i 29 alfieri della Repubblica per il 2024: c'è anche la giovane parmigiana Nicole Minardi, affetta dalla sindrome di Pandas - Altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità. Ma soprattutto giovani e giovanissimi, nati dal 2000 in poi. Sono i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio mattarella in ...

