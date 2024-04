Mattarella nomina 29 Alfieri Repubblica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 16.45 Il presidente Sergioha conferito il titolo di "alfiere della" a 29 giovani e giovanissimi scelti per le loro storie di altruismo e di solidarietà. Molti dei nuovierano intervenuti in situazioni difficili salvando persone in pericolo di vita o impegnandosi in attività di utilità sociale. In una nota del Quirinale si afferma che molti giovani scelti dal capo dello Stato si sono prodigati in occasione delle alluvioni del 2023, dimostrando "senso di comunità".