Masters 1000 Madrid 2024 | immenso Rafa Nadal - rivincita su De Minaur e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024)elsi prende la sua personalecontro Alex De, che lo aveva battuto pochi giorni fa al torneo 500 di Barcellona, e avanza aldeldi, dove sfiderà Cachin. Una partita quasi eroica quella giocata davanti al pubblico amico della capitale spagnola, che non ha smesso un attimo di esaltare il fuoriclasse e recordman di vittorie da queste parti con 5 trionfi. Per il maiorchino, che non è ancora al meglio a livello fisico ma che al contempo è in grado di sopperire alle difficoltà aerobiche con la solita classe tennistica, arriva una vittoria di cuore in due set col punteggio di 7-6(6) 6-3 in un match giocato col tetto chiuso in virtù del maltempo. Nel primo set il ...