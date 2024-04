Masters 1000 Madrid 2024 - Arnaldi sogna un set ma cede alla distanza | passa Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Niente da fare per Matteo, che esce di scena al secondo turno deldi. Il giocatore ligure ha ceduto in tre set al numero 4 del mondo Daniil, che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e un minuto di gioco. Grande prestazione nel primo parziale per l’azzurro, capace di mettere alle corde il russo anche da fondo campo e con ottime variazioni. All’improvviso però la partita è totalmente cambiata d’inerzia, conchefine ha saputo gestire con autorità e lucidità portando a casa la terza vittoria in altrettanti scontri diretti. Il russo se la vedrà al terzo turno con Sebastian Korda, che ha battuto Purcell in due set. Perora giorni importanti di riposo e ...