Marsiglia-Atalanta - 2 779 tifosi nerazzurri nel settore ospiti del Vélodrome

(Di sabato 27 aprile 2024) Saranno 2.779 idell’presenti nelper la partita contro il Marisglia, semifinale d’andata dell’Europa League 2023/24 che si giocherà giovedì 2 maggio con calcio d’inizio alle 21. La fase di vendita, durata 24 ore, si è chiusa alle 15 di sabato 27 aprile. Il dato è definitivo: i posti resi disponibili dall’OM erano oltre tremila. Iatalantini che hanno finalizzato l’acquisto riceveranno, entro mercoledì 1° maggio, i biglietti in formato pdf all’indirizzo mail dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine. Il mittente delle mail di conferma sarà biglietteria@.it. I biglietti per ilnon saranno in vendita il giorno della partita allo stadio. Le informazioni per i ...