Marcello Colasurdo - premio Ambasciatore del Sorriso

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiflettori puntati sulla undicesima edizione del prestigiosoInternazionale “del”. Quest’anno sarà dedicato al compianto, re della tammorra. Nelle precedenti edizioni delsono stati ricordati: Ciro Esposito, vittima della violenza negli stadi, Luigi Necco, Pino Daniele, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Pulcinella, Antonio De Curtis in arte Toto’, Diego Armando Maradona, Sergio Bruni e Aurelio Fierro. In questa edizione si ricorderà il cantautore e attore,icona della musica popolare, voce storica dei Zezi, simbolo delle lotte nelle fabbriche. Una voce senza tempo legata alla cultura orale del mondo contadino, caparbio e tenace nel difendere le ...

Una danza per la pace a piazza Trilussa: domani il flash mob a Roma - L'evento, organizzato da Danza per la Pace, collettivo di danze popolari del centro e Sud Italia, si terrà domenica 28 aprile alle ore 18 in piazza Trilussa ...

"Sea and You": alla Galleria Toledo l'ode in musica al Mediterraneo - Il progetto "Sea and You" rappresenta un'ode al Mediterraneo. Lo si capisce pienamente quando il sipario nero della Galleria Toledo si apre, rivelando Enzo Gragnaniello e Piero Gallo pronti a eseguire ...

