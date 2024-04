Marcell Jacobs sciorina una bella progressione al rientro e lotta con Bromell per la vittoria

(Di sabato 27 aprile 2024)ha fatto il suo attesissimo esordio stagionale, a 230 giorni dall’ultima uscita agonistica (10.08 il 10 settembre 2023 a Zagabria). Il Campione Olimpico dei 100 metri era la grande stella delle East Cost Relays, meeting andato in scena a Jacksonville (Florida, USA), dove il velocista lombardo si è trasferito da alcuni mesi per allenarsi alla corte di Rana Reider. Il Messia dell’atletica italiana, capace di regalare la pagina più antologica dello sport tricolore con l’apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020, si è presentato baldanzoso ai blocchi di partenza, desideroso di testarsi dopo una lunga lontananza dall’attività agonistica e di capire lo stato di avanzamento del lavoro di preparazione ai grandi appuntamenti stagionali. IL RITORNO IN GARA DI...

Finalmente ci siamo, Marcell Jacobs è pronto a fare il suo Esordio in questa stagione. Il campione olimpico di Tokyo inizia il suo percorso che lo porterà, salvo inconvenienti, ai due appuntamenti più importanti di questo 2024: gli Europei in casa a Roma e le Olimpiadi di Parigi.

10.11 per Marcell Jacobs nel suo esordio stagionale. L'azzurro, campione olimpico di Tokyo, inizia dunque con un tempo discreto (+0.9 di vento) il suo avvicinamento ai due appuntamenti chiave di questa stagione, gli Europei in casa a Roma e poi le Olimpiadi di Parigi.

