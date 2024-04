Marc Marquez risponde a Bagnaia | Si lamenta di Binder? A Portimao non si è fatto niente…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) La voglia di lottare.è scivolato non su una buccia di banana, ma sua una chiazza di bagnato nel corso della Sprint Race del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Il Cabroncito con autorevolezza si era preso la vetta a Jerez de la Frontera, ma in curva-10 è stato tradito da una traiettoria leggermente larga ed è finito in mezzo alla ghiaia. Ripresa la pista,ha concluso in settima posizione, rendendosi protagonista anche di alcune manovre al limite, come sul connazionale Joan Mir (Honda), dovendo restituire in quel momento il posto al rivale per quanto imposto dalla Race Direction, ma riuscendo comunque a terminare nella zona punti della Sprint vinta da Jorge Martin (Ducati Pramac). “Tutto questo è frutto di un percorso. Ho iniziato la stagione, partendo da un assetto base e senza lavorare ...