Mantovano: fascismo demonologico era arma di esclusione di massa - "Il fascismo demonologico era un’arma di esclusione di massa, si traduceva nella moltiplicazione di etichette attaccate a una persona o a un gruppo culturale, e l’arbitro esclusivo era il Pci. Nelle ...

Grillo: "Il Movimento È in salute, ora Conte deve avere un po' di verve". E scherza con il leader M5s - Grillo porta il suo spettacolo a Roma, tra il pubblico c'è anche Giuseppe Conte: "Finché sei qui non parlerò male di te..." ...

Il colpaccio di Giorgia e l’intesa etica con il Vaticano: le carte per mostrarsi moderata in Europa - Papa Francesco sarà in presenza al G7 nella giornata dedicata all’intelligenza artificiale. Il lungo laboro diplomatico tra Chigi e la Santa Sede. Mantovano alfiere della prima giornata a Pescara. Det ...

