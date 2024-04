Manifesto di 3mila giornalisti e scrittori spagnoli a sostegno del premier Sanchez | Contro di lui bufale orchestrate dalle destre

(Di sabato 27 aprile 2024) Oltrehanno firmato undel primo ministro socialista Pedroe di sua moglie, dopo che il leader ha denunciato di essere al centro di una ‘macchina del fango’ messa in moto dalla galassia della destra e dell’ultradestra. Nelviene affermato che “l’attacco dei media e della giustizia di estrema destrala moglie delè un nuovo tentativo di sovvertire la volontà popolare espressa alle urne con mezzi illeciti”. Viene criticata quella che si definisce come una “campagna di, falsità e molestie”i membri degli ultimi due governi di coalizione di sinistra, affermando che sono stati ...

Porta lo zio morto in banca per ottenere un prestito di 3mila euro: arrestata - La macabra vicenda in una filiale di Rio de Janeiro, in Brasile: i dipendenti, insospettiti dalle condizioni dell'anziano, hanno allertato la polizia. La donna, Erika de Souza Vieira Nunes, è finita i ...

Continua a leggere>>

Rafah vittima sacrificale. Raid su moschee, scuole, parchi giochi - Israele (Internazionale) Undici bambini uccisi ad al-Maghazi. Unicef: un minore ucciso o ferito ogni dieci minuti. Al-Mezan: oltre 3mila detenuti in condizioni orribili. E molti analisti concordano: c ...

Continua a leggere>>