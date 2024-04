Maltrattamenti Cerca casa il cane salvato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Ancora una volta gli uomini e le donne della polizia di Stato si dimostrano al servizio della popolazione ma anche degli animali. Questa volta ad essere aiutata è stato undi grossa taglia, per cui ora gli agenti della questura di Bresciano, lanciando un appello, così come per tutti gli altri animali ospiti di canili e gattili. "Sempre al loro fianco, anche quando i nostri amici a quattro zampe sono vittime di crudeltà umana – spiegano dai via Botticelli e sui social network della polizia di Stato –.-È accaduto a Laica, un dolce, maltrattato dal suo stesso padrone anziché ricevere amore. La polizia di Stato è intervenuta prontamente, portando Laica in Questura a Brescia per garantirle sicurezza e cure necessarie. Successivamente, è stata affidata al canile sanitario di Brescia, in attesa di una ...