Maltempo con forti piogge all’Isola d’Elba | strade come fiumi - auto trascinate dall’acqua e frane

(Di sabato 27 aprile 2024) Disagi maggiori nella parte orientale dell'isola, a Rio Marina, dove lehanno trasformato la Valle di Riale, utilizzataparcheggio, in un vero e proprio torrente.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annuncia to che intensificarono il loro programma di " cloud seeding ", ovvero di inseminazione delle nuvole: si tratta di una tecnologia nata anni fa che consiste nel disperdere nel cielo sostanze chimiche capaci di favorire la condensazione e quindi innescare piogge ... Continua a leggere>>

Fine settimana più caldo, ma con pioggia a Nord-Ovest - La temperatura risale durante questo fine settimana, dopo le massime di circa 12 gradi toccate nei giorni scorsi, ma al Nord Ovest la primavera si fa ancora attendere perché sono previste piogge. Lo ...

Meteo prossima settimana: che tempo farà fino al 1° maggio - Le ultime tendenze meteo indicano che quella che ci attende sarà una settimana che inizierà all'insegna del bel tempo, ma evolverà con piogge e temporali su buona parte dello Stivale. Previsioni meteo ...

