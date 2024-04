Maltempo - allagamenti all' isola d' Elba | auto trascinate dall' acqua

(Di sabato 27 aprile 2024) Durante la notte le piogge anche molto intense hanno provocato smottamenti in varie zone. I disagi maggiori si sono verificati nella parte orientale, a Rio Marina, dove la Valle di Riale, utilizzata come parcheggio, si è trasformata in un vero e proprio torrente

Clusane d’Iseo ( Brescia ) – Tempo da lupi sul Brescia no e in particolare sul lago d’Iseo, dove da questa notte si susseguono temporali e raffiche di vento e piove violentemente. A Clusane d’Iseo, di fronte al Lido Origami, vicino ai campeggi e a diversi ristorante, è caduta una pianta che ha ... Continua a leggere>>

La Protezione civile della Regione Campania , “in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale – si legge in una nota -, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, venerdì 19 aprile su tutta la ... Continua a leggere>>

maltempo sull’Isola d’Elba: strade come fiumi, auto trascinate dall’acqua FOTO - Forti e intense piogge si sono abbattute sull'Isola d'Elba dalle prime ore della mattina di oggi, sabato 27 aprile. Le foto pubblicate dall'Ansa con le auto invase dall'acqua.

maltempo: allerta gialla nel Casalese, Basso Monferrato e Valenzano - Basso Monferrato e Valenzano per le giornate di questo sabato e per domenica 28 aprile per possibili allagamenti e isolati fenomeni di versante. Dal pomeriggio di domani precipitazioni in attenuazione ...

