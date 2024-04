Malore improvviso - muore a 47 anni mentre è in azienda con i colleghi Inutile l’intervento del 118

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Venerdì 26 Dicembre a Siesi, una frazione di Pontassieve in provincia di Firenze, si è verificata una tragedia che ha coinvolto un uomo di 47e idi lavoro che erano con lui presso l’edile dove lavorava. Gilberto Magherini, conosciuto come “Gimbo”, era impiegato come responsabile della sicurezza per la Raggi Costruzioni e Restauri, con sede in via Pietro Nenni. L’uomo era appena tornato da un viaggio di lavoro e si era recato presso la sede della ditta poco prima delle ore 18. Lì,si trovava negli uffici amministrativi insieme ad alcuni, Magherini si sarebbe improvvisamente accasciato a terra a causa di un. (continua dopola foto) Isi sono immediatamente attivati chiamando il 118. I soccorsi sono giunti in 5 ...