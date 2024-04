Madonnino e Game Fair Tecnologiche start up conquistano la scena Ma la tradizione è unica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Passeggiare per la Fiera per assaporare il presente. Ma ieri è stato possibile viaggiare nel futuro, e fare un salto indietro nel passato, allo stesso tempo. Correre in avanti, senza dimenticare radici e tradizioni. alle porte di Braccagni con il classico paesaggio maremmano, la cornice che accompagna la Fiera dele ilItalia, all’interno del complesso fieristico si respira ciò che è il presente. Ma ieri anche grande spazio a ciò che sarà il futuro dell’agricoltura con una compilation di convegni al padiglione innovation farm agricoltura 5.0 molto partecipati. Sempre alla palazzina dell’innovazione la presentazione della XIV edizione del Premio 2031 - la piattaforma di premi per l’innovazione più importante in Italia e una delle più rilevanti a livello internazionale, con ventiup presenti. ...