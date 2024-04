Ma perché una terna tutta rosa solo a fine campionato?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Naturalmente non l’ho vista, è come seguire una partita di calcio femminile per me, piuttosto seguo un dibattito sull’importanza di dirsi antifascisti in Italia, ma devo dire che sono rimasto molto deluso da River Plate-Boca Juniors di qualche giorno fa. Che si siano rammolliti anche gli argentini? Al di là del risultato – ha vinto il Boca 3-2, erano i quarti della Copa della Liga Profesional, brividi insomma – leggo che nel Superclasico di Buenos Aires ci sono stati appena undici ammoniti e nessun espulso. In rete non trovo tracce di risse significative, nulla che permetta ai pigri giornalisti sportivi italiani di scrivere romanzi brevi sulla rivalità storica tra borghesia e proletariato, su come trema lo stadio quando i tifosi saltano, su quella volta che Higuain ha fatto gol da centrocampo o quella volta in cui Tevez ha segnato in rovesciata dalla sua area, nulla di rubabile a ...