Lusciano - il consigliere Marco Valentino affonda sul dissesto

(Di sabato 27 aprile 2024). “L’attuale maggioranza non solo non pensa al paese ma fa anche debiti, infatti il dott. Allocca nominato dalla prefettura l’anno 2023 come membro del collegio dei revisori dei conti chiama in causa l’ente, il suo incarico viene revocato dalla maggioranza in carica in consiglio comunale senza validi motivi. Il dott. Allocca non solo presenta il ricorso al Tar Campania difeso dallo studio Abbamonte di Napoli, inoltre chiede circa euro 62.000,00 di risarcimento e l’annullamento della delibera di consiglio. Oggi la maggioranza impegna altri 5.000,00 euro per difendersi dalla loro incapacità amministrativa. Forse la revoca del dott. Allocca è dovuta al fatto che lo stesso non era in linea con ciò che la maggioranza chiedeva cioè il? A difendere il nostro Ente, noi Consiglieri di Minoranza, già in consiglio comunale, abbiamo fortemente ...