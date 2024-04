L' ultimo outfit di Jeremy Allen White può essere riprodotto da tutti gli uomini del pianeta

(Di sabato 27 aprile 2024)dovrebbeal centro della tua moodboard di abbigliamento maschile in questo momento. Siamo di fronte allo chef più in voga dello scorso anno grazie alla fortunatissima serie The Bear e alla campagna Calvin Klein di enorme successo nel 2023. A renderlo un assoluto punto di riferimento è anche il suoche ogni uomo può scegliere di indossare. Avvistato per le strade di Los Angeles (questa volta non in un farmers market),ha saputo sfruttare al meglio la vestibilità baggy. Sopra, ha messo una camicia di cotone bianca con i primi due bottoni slacciati e le maniche arrotolate, lasciata libera per creare un'atmosfera super casual. Anche in basso è la stessa storia, grazie a un paio di ...

Jeremy Allen White da The Bear a The Boss . Potremmo sintetizzare così l'imminente futuro lavorativo dell'attore che sembra destinato a sostituire la sua iconica tshirt bianca con un gilet entro la fine dell'anno. sarà allora che vestirà i panni di Bruce Springsteen in un nuovo film biografico, una ... Continua a leggere>>

Sarà 20th Century Studios a finanziare e distribuire il progetto Deliver Me From Nowhere , il film con star Jeremy Allen White sulla realizzazione dell'album Nebraska di Bruce Springsteen . 20th Century Studios finanzierà e distribuirà il film Deliver Me From Nowhere , il film scritto e diretto da ... Continua a leggere>>

The Seven Five, Ben Stiller alla regia del film: Jeremy allen white possibile protagonista - Secondo un autorevole insider, Ben Stiller è pronto a tornare in cabina di regia per firmare la regia del crime movie The Seven Five.

Continua a leggere>>

EnergyX Taps Chevron Veteran, allen Satterwhite, as President - AUSTIN, TX, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Energy Exploration Technologies Inc. (EnergyX) is pleased to announce its latest executive hire, allen Satterwhite, as its new President. With a remarkabl ...

Continua a leggere>>

VIDEO | Anaita Wali Zada, Jeremy allen white e il primo trailer di Fremont - Una rifugiata, un biscotto della fortuna, un meccanico rubacuori. Fremont, un film di Babak Jalali. Prossimamente al cinema ...

Continua a leggere>>