L’Ue promuove la revisione del Pnrr italiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Un sì necessario a mantenere lo slancio su progetti e riforme, nell’attesa di ricevere i fondi della quinta rata. A pochi giorni dal via libera del Senato al decreto, il governo incassa l’approvazione dell’Europa allatecnica del piano. A conferma, nelle parole del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, della "costante e proficua collaborazione" sull’asse Roma-Bruxelles. E, dal canto della Commissione europea, anche del dialogo in corso con i Ventisette per concedere "maggiore flessibilità" nella messa a terra dei piani cruciali per sostenere l’economia del continente davanti alle crisi che si susseguono. Con una nota di rendicontazione rivolta all’Italia si specifica: superata quota cento miliardi, oltre 102 quelli ricevuti finora sul totale di 194,4, il secondo tempo della partita che terminerà nel 2026 è in pieno ...