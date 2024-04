(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 –di 4di via daper 2per l'ultrà 20enneche il 21 aprile ha ferito unDigos con una sassata prima del derby toscano Lucchese-e che per questo fatto era stato arrestato ai domiciliari. Il questore diha emesso i due provvedimenti curati dalla Divisione Anticrimine.di via sono stati notificati ieri sera al giovane. Domenica scorsa il 20enne venne arrestato in flagranza differita a Massa, poi il gip del tribunale apuano ha convalidato l'arresto e lo ha scarcerato stabilendo la misura dell'obbligo di firma due volte al giorno presso il ...

L’ Operaio di 52 anni Luca Giannecchini è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Lucca : indagini sulla dinamica in corso Continua a leggere>>

L'incidente è avvenuto verso le 17.40 in via della Billona ad Arsina, frazione del comune di Lucca L'articolo Lucca : bambino di 9 anni travolto da un’auto. Ricoverato in codice rosso al Meyer proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

Lucca , 21 aprile 2024 – Il Poli. Un Negozio storico , un punto di incontro, un simbolo della città, un’istituzione. Chiunque sia nato a Lucca o ci abbia trascorso un periodo più o meno lungo, almeno una volta è passato dal Poli, in piazza Santa Maria. Sinonimo di due ruote a pedali. Non solo ... Continua a leggere>>

Ferì poliziotto lanciando un sasso: Daspo a tifoso della Carrarese - Ha ricevuto un Daspo di 4 anni e foglio di via da lucca per 2 anni l'ultrà 20enne della Carrarese, che il 21 aprile a lucca ha ferito un poliziotto della ...

Continua a leggere>>

lucca, Daspo di 4 anni e foglio di via per il tifoso della Carrarese che colpì un poliziotto con un sasso - lucca, 27 aprile 2024 – Daspo di 4 anni e foglio di via da lucca per 2 anni per l'ultrà 20enne della Carrarese che il 21 aprile ha ferito un poliziotto della Digos con una sassata prima del derby tosc ...

Continua a leggere>>

L'EPISODIO - Agente ferito da un sasso prima di Lucchese-Carrarese, un arresto - il Questore della Provincia di lucca ha emesso nei confronti del 20enne ultras della Carraresse il Daspo per la durata di anni 4 e il foglio di via dalla città di lucca per 2 anni. I provvedimenti cur ...

Continua a leggere>>