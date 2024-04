L’origine dello stacanovismo e la sua evoluzione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 aprile 2024) Secondo Treccani, loè “il movimento diretto ad accrescere la produttività stimolando gli operai a un maggiore impegno (con incentivi di vario genere o attraverso la propaganda e l’emulazione), da cui potevano risultare eventuali modifiche nell’organizzazione del lavoro”. Il movimento nasce nell’Unione Sovietica degli anni Trenta, quando un minatore di nome Aleksej Stachanov inventò un nuovo metodo per estrarre in sole sei ore una quantità di carbone che normalmente si estraeva in quattordici giorni. O almeno questo è quello che racconta la propaganda staliniana. Tradotto in termini occidentali, Stachanov potrebbe rappresentare quello che Winslow Taylor ha rappresentato per gli Stati Uniti d’America: l’efficienza e la specializzazione nei luoghi di lavoro. Il passaggio da un organizzazione del lavoro dozzinale a un metodo pseudo-scientifico. La profonda ...