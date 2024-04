L’origine della cucina sta nel dialogo tra i popoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Siamo in Italia, ma anche in Europa, e ancor prima nel Bacino del Mediterraneo. Un «regno del provvisorio» fluido e meticcio, che non merita di essere definito e interpretato come un insieme di spazi separati da linee tratteggiate, ma andrebbe piuttosto indagato con un approccio relativistico in cui il cibo diviene la traduzione deltra i. La multiculturalità del bacino che ci ospita è stata il fulcro di uno dei talk che hanno animato Disquisito, il festival curato da Linkiesta Gastronomika e Il Post per festeggiare i dieci anni di Mercato Centrale. La “dieta mediterranea” – codificata dai coniugi Keys verso la fine degli anni Cinquanta – non è una prerogativa italiana e neppure cilentana. Lo studio del fisiologo americano ha coinvolto in realtà tutti i Paesi mediterranei, e non con lo scopo di approfondire le origini di una specifica ...

... "Un progetto in cui la cucina assume una valenza antropopoietica"... trasformandosi in un mezzo per esplorare l'umanità nelle sue ... che si fanno portavoce dei loro luoghi di origine attraverso i ...

Continua a leggere>>

In origine erano semplici fogli di carta, spesso in bianco e nero,... E niente teglia da pulire: è tutto compreso e dopo l'uso si ...di ore passate per la città in giro per botteghe e in cucina per le ...

Continua a leggere>>