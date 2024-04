Logistica green | l’idea studiata per le imprese

(Di sabato 27 aprile 2024) È possibile una", in linea con la sostenibilità ambientale? La Liuc-Università Cattaneo vuole creare un catalogo permanente delle migliori soluzioni, implementate con successo sia in Italia che all’estero, attraverso il suo "transition hub" e per realizzare il quale chiama a raccolta le. "Chiediamo a tutte le aziende interessate – spiega il professor Alessandro Creazza, direttore deltransition hub - di segnalarci le soluzioni sostenibili che hanno adottato nei loro processi logistici e di gestione della catena di approvvigionamento. Le migliori soluzioni saranno pubblicate nel "logistics radar: una piattaforma web aperta che mira a diventare un punto di riferimento per il settore". S.V.

ENERGIA. L’aumento dei prezzi dipende dalla logistica e non dai consumatori - E mentre l’Europa e l’Occidente non concretizzano impianti di energia green come pianificato e il mercato delle automobili elettriche non sta andando come previsto, a Oriente si stanno creando nuove ...

Capaldo Trasporti rinnova la flotta con 20 Iveco S-Way - È Iveco il brand che l’azienda di trasporti e logistica Capaldo ha scelto per rinnovare la sua ... delineato dall’Unione Europea nel green Deal. Questa collaborazione rappresenta una tappa ...

Zanetti (Confitarma): “Transizione green, il trasporto marittimo italiano è stato abbandonato” - “Il Decreto 19 del 2 marzo 2024, in materia di Pnrr e Fondo complementare, ha ufficializzato la cancellazione dei fondi a suo tempo stanziati per il rinnovo ...

