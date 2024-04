’Lo strillone’ a tavola per cercare volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) ‘La lasagnata’. E’ l’ultima iniziativa che ha tenuto recentemente l’Aps club ’lodi San Giacomo del Martignone, frazione di Anzola. Evento gastronomico (nella foto) che ha visto la partecipazione di un’ottantina di residenti. Questa associazione, con presidente Danilo Datteri e segretario Corrado Crepuscoli, è ben attiva sul territorio da alcuni anni, organizzando tra le altre cose tornei sportivi, serate musicali e osservazioni astronomiche. Ma adesso lancia un sos per arruolare tra le sue fila altri. "Sappiamo – dice Corrado Crepuscoli – che il motivo principale che spinge a fareato è la voglia di aiutare gli altri e sentirsi utili in generale. Non ci si stupisce quindi, se adelle occasioni diato siano le persone di una certa età. Dopotutto hanno ...