Lo sfregio Raid e rapina a Casa Cervi | rubato l’incasso

(Di sabato 27 aprile 2024) GATTATICO (Reggio Emilia), sera del 25 aprile. La grande Festa volge al termine, qui dove la Liberazione si respira e si vive ogni giorno: siamo nella patria dei Sette fratelli, fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943. È tardi e a Gattatico sono tutti stanchi ma sorridenti, si raccolgono le fatiche e i soldi della giornata. E proprio con– oltre 80mila euro – due collaboratori dell’Istituto raggiungono il parcheggio per andare in una banca a mettere al sicuro la somma, versandola in una cassa continua. I soldi sono nello zaino. Ma qui, nell’area sosta, in un lampo i due (un volontario e una dipendente) vengono aggrediti da quattrotori incappucciati che senza esitare assaltano l’uomo con gli spray. Lui si mette a urlare dal dolore. I volontari, complice l’effetto sorpresa e il terrore di ...