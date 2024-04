LIVE Sinner-Sonego - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | il derby tra amici vale il 3° turno

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ...

Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Medvedev, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane sanremese ha debuttato lasciando solamente cinque giochi all’ostico top settanta australiano Christopher O’Connell. Adesso per lui c’è un ...

Continua a leggere>>