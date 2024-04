LIVE Scandicci-Conegliano 1-1 - A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 17-2 - reazione delle Pantere nel secondo parziale!

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Murone di Nwakalor su Lubian. 2-3 Colpo a scavalcare il muro di Antropova. 1-3 Difesa di De Gennaro e diagonale profonda di Robinson-Cook. 1-2 Primo tempo imprendibile di Carol. 0-2 Haak mette giù una palla a filo rete. 0-1 Si riparte con uno scambio infinito chiuso da un muro di Haak su Ting. 21:47 Leavevano iniziato con difficoltà il, ma dal 12-11 sono riuscite ad infilare undi 14-5 e alla fine sono riuscite a spuntarla. In questo set sono salite dillo Plummer, Lubian e Fahr, Ognjenovic ha invece insistito troppo sulle bande, non servendo il numero sufficiente di palloni ad Antropova. 17-25 Squarcini entra in campo, trova l’ace e chiude il set. 17-24 Invasione a rete di Ting, ci ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-21 Scambio infinito chiuso con un errore in attacco di Washington, non cade più nulla nella metà campo di Conegliano. 14-20 Primo tempo di Fahr, le centrali di Conegliano stanno facendo la differenza. 14-19 Errore in attacco per la neo-entrata Ruddins. ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica ALLE 11.45 CON FURLANI 21.40 La prima a tagliare il traguardo è Sophie Haag in 11.81. 21.40 Partita la quinta batteria. 21.39 Queste le protagoniste della quinta batteria: 1 Aaliyah Harris Campbell Yr: SO • ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Trento , gara-4 della finale dei Playoff 3° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver vinto nettamente gara-3 in trasferta, vogliono vincere per festeggiare davanti al proprio pubblico la qualificazione alla ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Addirittura a zero l’azzurro ! 40-0 Altra prima, altra formalità!!!!! 30-0 ACEE (4°)!!! 15-0 Servizio e dritto. Schema che ha portato una marea di punti a Cobolli fin qui! 2-2 Attacca e chiude punto e game Nico. A-40 Non lascia la racchetta di Flavio il ... Continua a leggere>>

Allegri diretta dopo Juve-Milan: segui le parole e la conferenza live - Ad Allegri non è riuscito il colpo da tre punti che l'avrebbe avvicinato a Pioli: segui in diretta le sue parole in tv e in conferenza stampa. Juve e Milan restano bloccate sullo 0-0, chiudendo con un ...

Continua a leggere>>

Ligue 1 2023-2024, 31a giornata, aggiornamenti live di PSG-Le Havre - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al PSG - Le Havre AC live su 27/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Continua a leggere>>

Termoli – L’Aquila: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Termoli - L'Aquila di Domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie D - Girone F ...

Continua a leggere>>