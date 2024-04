LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli si gioca il bronzo nei -100 kg!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Per il momento è tutto da Zagabria per la terza giornata deglidi. Appuntamento alle 17.00 per seguire con la nostratestuale il blocco delle finali, dove ci sarà anche Gennaro. 15.28 Eliminata al primo turno anche Erica Simonetti nei +78 kg. Questo il tabellone delle finali di questa categoria: Finali per l’oro: Raz HERSHKO (Isr)-Julia TOLOFUA (Fra)Finali per il: Hilal OZTURK (Tur)-Kayra OZDEMIR (Tur) Lea FONTAINE(Fra)-Rochele NUNES (Por) 15.26 Queste sono le finali dei -78 kg, torneo dove ha gareggiato Giorgia Stangherlin, eliminata all’esordio. Finale per l’oro: Audrey TCHEUMEO (Fra)-Anna-Maria WAGNER (Ger)Finali per il ...