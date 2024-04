LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli in finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Waza-ari per Ozturk, che si porta in vantaggio a poco più di un minuto dal termine. 15.00 Secondo shido anche per la turca. 15.00 Secondo shido per la bosniaca 14.58 Uno shido a testa per Ceric ed Ozturk, impegnate nel ripescaggio dei +78 kg. 14.57 Questo il quadro completo dei -100 kg:per l’oro: Ilia SULAMANIDZE(Geo)-Matvey KANIKOVSKIY(Ain)Finali per il: Michael KORREL(Ned)-Zelym KOTSOIEV(Aze) Zlatko KUMRIC (Cro)-Gennaro(Ita) 14.56 Vittoria per Kanikovskiy, che mantiene immobilizzato l’avversario e conquista il secondo waza-ari. 14.55 Waza-ari per Kanikovskiy. 14.55 Waza-ari per l’azero a 2 minuti dalla conclusione. 14.54 Sul tatami 3 è ora in corso la seconda semidei -100 kg tra Kotsoiev e ...