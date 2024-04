LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli avanza agli ottav - eliminati Simonetti ed Anani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 La nostra attenzione ora è rivolta sul tatami 1, dove è in programma la sfida tra Giorgia Stangherlin e Karla Prodan. Non ci sono ancora indicazioni per glii di Gennaro. 11.28 Sono quindi due gli azzurri ancora in gara in questa giornata: Giorgia Stangherlin e Gennaro. 11.27ELIMINATA! Arriva il terzo shido per Ericache esce di scena nel torneo +78 kg. 11.26 Prosegue l’equilibrio dopo oltre due minuti di golden score. 11.25 Arriva il prim shido dell’incontro per Stevenson. 11.24 Ippon per Ibrahim Tataroglu. Esce di scena Kwadjonel torneo dei +100 kg. 11.23 Golden score trae Stevenson. L’azzurra è spalle al muro avendo rimediato ...