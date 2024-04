LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | in corso le finali dei -90 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.09 Iniziata la seconda finale per il bronzo. 17.08 Salgono ora sul tatami Noel Van T End ed Alex Cret. 17.06 Ippon! Questa volta non ci sono dubbi sulla bontà dell’azione del georgiano, che conquista il bronzo. 17.06 Cancellato l’ippon del georgiano. 17.06 Ippon di Beakuri!! L’arbitro però vuole rivedere le immagini. 17.04 Waza-ari per l’azero, che è andato a segno con il contrattacco. 17.03 Shido per Fatiyev, che si è piegato dopo aver subito un colpo fortuito. 17.03 Iniziata la finale! 17.01 Entrano sul tatami i primi protagonisti di questo pomeriggio: Lasha Bekauri e Murad Fatiyev. 16.58 Le ultime medaglie individuali di questisono quelle dei +100 kg maschili. In questa categoria i colori dell’Italia sono stati rappresentati da Kwadjo Anani, sconfitto all’esordio dal turco ...