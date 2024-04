LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | si comincia al volteggi - attesa per Abbadini e Macchiati!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:29 Ultimi minuti di touch warm-up, è tutto pronto per l’inizio della gara! 16:26 Presentazione dei finalisti in corso. 16:23 Ci si aspetta una finale assai equilibrata e spettacolare, Nazar Chepurnyi ha incantato in qualifica, ma attenzione e Radivilov e Jarman, questi tre i nomi dei favoriti. 16:20 Questa la start-list dei finalisti alo: Luke Whitehouse, Igor Radivilov, Artur Davtyan, Jake Jarman, Casimir Schmidt, Luca Giubellini, Nazar Chepurnyi, Dominick Cunningham. 16:17 Non ci saranno invece azzurri impegnati alo, nessuno in qualificazione ha infatti portato i due salti necessari per accedere all’atto conclusivo. 16:14 Mariosi è qualificato per la finale alla sbarra con il quinto punteggio (14.500), mentre Yumin ...