LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | ultimo impegno per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Seconda parte della salita che presenta pendenze sempre e costantemente in doppia cifra. Gruppo che si è proprio rialzato, con i sei battistrada che hanno 4? di vantaggio . Sempre a metà strada lo svizzero Balmer. 12.51 Inizia la salita di prima ... Continua a leggere>>

Inviata di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno, ha spesso parlato della gioia per questa nuova esperienza televisiva e per il suo debutto nelle vesti di opinionista in un reality, dopo aver preso parte in passato al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Il suo ...

Continua a leggere>>