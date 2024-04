LIVE Galles-Italia 15-20 - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | meta Stevanin! Al 70? le azzurre tornano avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Ennesima touche storta eche per ora si salvano 75? Bel calcio deltrovate impreparate e nuova occasione da touche per le padrone di casa 72? Altro tenuto forzato dall’con Vecchini eche subito possono tornare in attacco! 70?AAAAAAAAAAA! Dalla touche ovale che attraversa il campo e Stefan trova al largo Emmache va a schiacciare per la terza marcatura azzurra!15 –20 69? Prova a spingere l’, che però non trova spazi, soffre l’aggressivitàe e touche per le britanniche nei propri 22 metri 67? Tanta fatica in campo, questa ...