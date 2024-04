LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica | finali specialità maschili sabato 27 aprile in DIRETTA

(Di sabato 27 aprile 2024) Latestualedella seconda parte delledisenior deglididi, in programma27: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo le prime treseniores di ieri (corpo libero, cavallo con maniglie ed anelli), la rassegna continentale prosegue con le final eight delle altre tre. Yumin Abbadini vuole sorprendere nuovamente nell’atto conclusivo della sbarra, mentre Mario Macchiati vuole inserirsi nella lotta per le posizioni che contano alle parallele pari. Non ci sono invece italiani nella finale al volteggio, ma lo spettacolo di certo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Oro meritato per Gran Bretagna, argento Germania e bronzo Romania. Quarta l’Italia, staccata dalla testa e poco incisiva nell’ultima parte di gara. 15.32 Sale anche in acqua 1 la Germania, che prova a mettere pressione alla Gran Bretagna. 15.31 ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Per il momento è tutto da Zagabria per la terza giornata degli Europei di Judo 2024 . Appuntamento alle 17.00 per seguire con la nostra DIRETTA LIVE testuale il blocco delle finali, dove ci sarà anche Gennaro Pirelli . 15.28 Eliminata al primo turno ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 Non ci saranno invece azzurri impegnati al volteggio, nessuno in qualificazione ha infatti portato i due salti necessari per accedere all’atto conclusivo. 16:14 Mario Macchiati si è qualificato per la finale alla sbarra con il quinto punteggio ... Continua a leggere>>

Sinner-Sonego, la diretta del derby italiano all’Atp di Madrid: segui gli aggiornamenti live - Tutto pronto A Madrid è tutto pronto per la sfida italiana sul Manolo Santana. I due tennisti stanno per scendere in campo, in leggero ritardo perché hanno dovuto attendere la fine del match tra ...

Continua a leggere>>

Friburgo-Wolfsburg Streaming Gratis: dove vedere la Bundesliga in Diretta live - Quattro turni alla fine della Bundesliga, mentre la Germania si prepara ad ospitare Euro 2024 a partire dal prossimo giugno. Sabato 27 aprile sono in ...

Continua a leggere>>

live Ginnastica artistica, europei 2024 in DIRETTA: Abbadini e Macchiati per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA live della quarta giornata degli europei di ...

Continua a leggere>>