LIVE Cobolli-Jarry - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | serve l’impresa contro il cileno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladel match tra Flavioe Nicolas, valido per il secondo turno del Masters1000 di. Una sfida che mette in palio i sedicesimi di finaleuno tra Karen Khachanov, numero 16 del tabellone, e l’esperto Roberto Bautista Agut. L’azzurro è reduce dal primo successo in un 1000 sulla terra rossal’altroAlejandro Tabilo, in una partita assai combattuta; con questo successo ha la possibilità di entrare per la prima volta in carriera in top 60, dopo aver raggiunto a quota 848 il tedesco Yannick Hanfmann ed il kazako Alexander Shevchenko, entrambi già eliminati dalla Caja Magica. Per ...