LIVE Cobolli-Jarry 0-1 - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | break in apertura del cileno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Gran risposta, chiusura di dritto edel. 15-40 Dritto diagonale molto pesante di. 15-30 Lungo il rovescio di Flavio. 15-15 Il nastro aggiusta la risposta diper il dritto del romano, vincente in diagonale. 0-15 In rete il dritto dell’azzurro. Flavioal servizio 19:47 Giocatori in campo!!! 19:40 Sul nuovo orario di gioco, un NOT BEFORE 19:45. Mancano circa 5? all’ingresso in campo dei giocatori. 19:35 In realtà, il cemento australiano avrebbe dovuto favorire il. Così non fu quel giorno. Il kick diesaltò le potenzialità del romano e lo presentò al grande pubblico. Successivamente, sconfisse anche il “rullo compressore” russo Pavel Kotov ...