LIVE Avellino-Crotone - le formazioni ufficiali

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimo atto della regular season per l’. La formazione irpina ha l’obbligo di blindare la seconda posizione, avversario di giornata il. Il tabellino.(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Frascatore, Llano, Tito, Pezzella, Palmiero, Dall’Oglio, Rocca, Russo, Sgarbi, Marconi, Tozaj. All.: Pazienza.(3-5-2): D’Alterio; Rispoli, Loiacono, Bove; D’Ursi, D’Errico, Vinicius, Zanellato, Crialese, Tumminello, Gomez. A disp.: A disp.: Valentini, Martino, Giron, Gigliotti, Felippe, Comi, Kostadinov, Tribuzzi, Leo, D’Angelo, Cantisani, D’Aprile, Ranieri. All.: Zauli. Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari. Assistenti: Roberto Allocco della ...

live – avellino-crotone, Serie C 2023/2024 (DIRETTA) - La diretta live di avellino-crotone, match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Partenio-Lombardi si sfidano gli irpini, che lottano per il secondo posto ...

Continua a leggere>>

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Caso strano a Catania! Diretta gol live score (oggi 27 aprile 2024) - Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite, sabato 27 aprile si gioca per la 38^ giornata nel girone C, il Catania è in bilico.

Continua a leggere>>

DIRETTA/ Avellino Crotone video streaming tv: sarà il quarantesimo confronto (27 aprile 2024, Serie C) - Diretta Avellino Crotone streaming video tv: testa a testa, risultato live, i campani giocano per il secondo posto mentre i calabresi cercano punti playoff.

Continua a leggere>>