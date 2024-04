LIVE Arnaldi-Medvedev - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | inizia il match! Serve un’altra impresa un anno dopo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-JARRY (5°dalle 11) LADI SINNER-SONEGO Matteoal servizio!!! 16:08 Due precedenti tra i due. Due a zero per, 4 set a zero. Era però un altro. Giocatori in campo! 15:59 Esattamente unfa, proprio a, proprio al 2° turno, la vittoria più importante della vita di Matteo. Il 6-3, 6-4 a Casper Ruud, ai tempi 4° del ranking mondiale, lasciò intravedere il potenziale del ligure, che fin’ora abbiamo solo potuto scorgere in lontananza. 15:55 Ci siamo! Tra pochi minuti inizierà l’attesissima sfida tra il numero 4 del mondo e l’azzurro, questa ...