LIVE Arnaldi-Medvedev 6-2 - 4- - 1 -2, ATP Madrid 2024 in DIRETTA | in vantaggio di un break il ru -so, anche grazie a un episodio favorevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-JARRY (5° match dalle 11) LADI SINNER-SONEGO 40-30 Doppio fallo (3°). 40-15 Altro grandissimo dritto, rapido e veloce del russo che gli dà il punto. 30-15 Cambia il ritmo con il rovescio, non ci cascache continua imperterrito a spingere. 15-15 Sbaglia questa conclusione però sull’inside in! 15-0 Pauroso dritto a sventaglio dal centro di. Che ora, appunto, è aggressivo. 2-1 Ace (4°). Ottima reazione del ligure! 40-15 Doppio fallo (2°). 40-0 Riga presa con il dritto da. 30-0 Serve&volley sulla seconda, senza bisogno della volèe. 15-0 Ace (3°)!! 2-0 Altra prima vincente. In un minuto ...