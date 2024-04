Lite chiusa col machete | denunciati aggressore e ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) I toni si alzano, ladegenera. Uno dei due addirittura ha con sé un, che pianta nella mano del “rivale” per avere la meglio. Violenza inaudita giovedì sera a Rovato, in via XX aprile. Un trentaseienne nordafricano è stato aggredito da un quarantenne italiano, originario dell’Albania, a colpi appunto di, e ora rischia di perdere se non la mano, certo qualche dito. L’epilogo della serata ad alta tensione si è registrato dopo le 22. I protagonisti della vicenda sono appunto un maghrebino, alle spalle qualche precedente, di casa in un palazzo poco distante dal luogo in cui si è consumata l’aggressione, e l’italiano, in questi giorni ospite di amici che vivono nel medesimo condominio. A scatenare la furia sarebbero state proprio banali ragioni condominiali, degli schiamazzi mal tollerati. I due hanno preso litigare ...