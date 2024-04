L’ira di Dio | il nuovo grande romanzo della baronessa DiQuattro

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr –di Dio parte in Sicilia, fine del Seicento: Bernardo è l’infelice cadetto (e in quanto tale destinato al sacerdozio) d’una famiglia dell’aristocrazia del Val di Noto, i baroni L’Arestia Corbara. In conflitto con la madre fanatica religiosa e il di lei confessore, è legato da profondo affetto al fratello maggiore, il paralitico Eligio; ha due solo amici, padre Costante e il chierichetto Gasparino, ed è inviso ai fedeli per la sua relazione con la povera Tresina. La raffica di terremoti che, a partire dal 9 gennaio 1693, devasterà la zona porterà uno sconvolgimento anche nella vita di padre Bernardo: facendo rinnovare, oltre ai paesi del ragusano, il rapporto del sacerdote (coatto) con i suoi pochi affetti, con i suoi tanti rancori, e con la fede. Una storia immaginaria… o forse no La dinastia di padre Bernardo è immaginaria, così come lo è lui e lo ...