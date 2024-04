L’ipocrisia dei Democratici con la ricchezza | colpire tutti per favorire gli amici

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024) È già stato ampiamente detto in tempi non sospetti, ma occorre rimarcare di nuovodella presidenza Biden nei confronti dellae delle cosiddette big corporations. L’attuale amministrazione vorrebbe proseguire nell’intento dile grandi imprese, dopo aver al contempo aumentato i sussidi federali rivolti proprio a una parte di loro. Con l’effetto deleterio di punire il sistema imprenditoriale sia aumentando gli oneri fiscali, sia distorcendo ulteriormente il mercato favorendone alcuni attori piuttosto che altri. È la classica giravolta economica del Partito Democratico: impugnare il bastone contro lain astratto (in funzione puramente elettorale), ma porgere la carota ai propri ricchissimi e arcinotinel mondo delle grandi imprese. Un approccio punitivo che ...