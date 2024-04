L’Inter non si è mai nascosta | si stravince anche così

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 aprile 2024) Si dice spesso che nel calcio, prima di vincere, si debba perdere. Un passaggio formativo, un rito necessario a plasmare uomini e gruppi. Il cammino delche in queste ore festeggia il suo ventesimo scudetto nasce da una stagione tribolata, piena di sconfitte amare in campionato e di una bruciante ma preziosa in finale di Champions League. Trovarsi faccia a faccia con il Mster City al termine di un’annata in cui Inzaghi aveva danzato a lungo sul filo di un dirupo, rischiando l’esonero in almeno due occasioni, ha convinto tutti che questa squadra fosse destinata a grandi cose. “All’inizio Simone ha pagato lo scotto – ha detto Beppe Marotta mercoledì al convegno de il Foglio – ma poi con intelligenza ha saputo gestire le pressioni. Contro il City abbiamo imparato che nello sport bisogna essere ambiziosi che non vuol dire essere arroganti o ...