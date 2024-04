L’influenza non molla - anzi Più casi nei bambini piccoli L’esperto | Quadro insolito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 – La primavera non si porta via influenza e gli altri virus respiratori.. Neipiùl’incidenza di sindromi simil-influenzali torna a salire. Nell’ultima settimana monitorata, dal 15 al 21 aprile, il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità ha stimato 14ogni mille assistiti, in leggera crescita rispetto alla settimana precedente (13,7). Stabile a 4,8 la percentuale nella popolazione italiana generale. Ma a cosa è dovuta questa recrudescenza nei bimbi? Fa chiarezza Massimo Andreoni. Un rialzo dell’incidenza non è raro, sostiene il direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Solitamente in questo periodo circola l' influenza B (Haemophilus influenzae di tipo B) e questo fa aumentare gli effetti di un ...