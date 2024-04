L' ex Zaccagni punisce il Verona - la Lazio vince 1-0

Questa Lazio adesso ha la grande chance di risollevare una stagione intera con una rimonta che avrebbe del clamoroso. Non ci si può più nascondere, perché la Champions ora è lì a portata di mano e con quattro vittorie nelle ultime quattro può davvero diventare realtà. Bisogna crederci, perché la ...

Roma 27 aprile 2024 - Basta un colpo di Zaccagni e la Lazio supera il Verona. All'Olimpico i capitolini superano per 1-0 il Verona grazie a un colpo di uno degli ex di serata, al rientro dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane. I biancocelesti volano così a -3 dal quinto ...

