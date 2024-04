L' euro ci ha fregato - ma non ho mai mollato La piccola rivoluzione di Salvatore Scuderi che produce uno dei migliori oli d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 aprile 2024) Nei terreni situati nell'immenso Feudo Moncada, alle pendici dell'Etna, glihanno sempre coltivato grano e olivi, con tecniche non proprio all'avanguardia come ci dice, ultima generazione di questa famiglia dalla tradizione agricola: «L'oliveto gestito dai miei genitori piano piano è stato abbandonato, ma in realtà anche quando siva olio lo si faceva soprattutto per l'autoconsumo, mentre il grosso della produzione agricola riguardava il grano e seminativi». Una storia tutta da scoprire quella dell'azienda Fattoria Sant'Anastasia premiata per il migliore olio Igp nella guida Oli d'2024 del Gambero Rosso. L'oliveto rivoluzionato Come spesso accade anche in questo caso il ricambio generazionale è stato provvidenziale per la rinascita dell'azienda e della produzione olivicola, ed è con ...