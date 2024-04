Lega Pro - 38? giornata | ultimo turno della regular seaso - tutti in campo alle 18 | 30

Leggi tutta la notizia su anteprima24

È un sabato demozioni forti quello che attende il girone C diPro che oggi emetterài suoi verdetti, anche se sul campionato pende ancora la spada di Damocle del ricorso presentato dal Taranto. C'è attesa per scoprire chi tra Avellino e Benevento riuscirà a conquistare la piazza d'onore, molto utile in chiave play off. Bagarre, poi, per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili per accedere gli spareggi per la B. In zona play out, il Catania può essere superato sul filo di lana dalla Turris perdendo, in questo modo, il diritto di partecipare ai play off dopo la vittoria in Coppa Italia. Rischia la retrocessione diretta il Monterosi, che dovrà battere in casa il Foggia e cercare di contenere a 8 punti il ritardo dalla sedicesima. Sabato 27 aprile, ore 18:30 Audace ...