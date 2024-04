Lega Pro - 38? giornata | i verdetti al triplice fischio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRisultati Serie C girone C, 38ªAudace Cerignola-Giugliano 3-0 Avellino-Crotone 1-0 Brindisi-Turris 1-2 Casertana-Sorrento 5-2 Catania-Benevento 1-0 Juve Stabia-Picerno 3-2 Latina-Taranto 1-2 Monopoli-Messina 2-1 Monterosi-Foggia 1-0 Potenza-Virtus Francavilla 0-0 IPromossa in Serie B: Juve Stabia Ai playoff: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina, Catania Ai playout: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Retrocessa in Serie D: Brindisi Accoppiamenti playoff Fase playoff girone 1° Turno: Taranto-Latina 1° Turno: Picerno-Crotone 1° Turno: Audace Cerignola-Giugliano Dal Secondo Turno entra la Casertana. Nella fase Nazionale subentrano prima Benevento e Catania (Primo Turno) e poi l’Avellino (Secondo Turno). Accoppiamento ...