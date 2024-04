Lecco - di notte e con la pioggia battente sulla ferrata | salvati tre scalatori inglesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Quattro giovani escursionistisono rimasti bloccati in montagna, al buio e sotto la. Anche questa volta è andata bene, li hanno recuperati e riportati a valle incolumi di nuovo i volontari del Soccorso alpino, che hanno rischiato la vita e scarpinato tutta laper salvarli. A perdersi sono stati 4londinesi di 19 e 20 anni che ieri, a sera inoltrata, verso le 19, hanno attaccato ladel Medale, nonostante l'ora e nonostante le condizioni meteo proibitive. Non erano inoltre nemmeno equipaggiati con luci frontali per illuminare il percorso e segnalare la loro posizione. Durante la discesa si sono infilati in un canalone da cui non sono più riusciti a venirne fuori. Si sono ritrovati in una ...